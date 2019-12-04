Україна мусить сама дбати про власну стійкість - Сироїд

Україна не зможе змінити географію та пересунутися чимдалі від Росії, тож мусить дбати про стійкість суспільства і про збереження свободи й незалежності.

Таку думку висловила лідер партії «Самопоміч», ексзаступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд, передає кореспондент Укрінформу.

Про це вона сказала під час дискусії «Невизначеність Донбасу: рішення конфлікту або здача інтересів?», яка відбулась у Брюсселі під егідою дослідницького центру Вілфреда Мартенса.

«На жаль, ми не зможемо відійти подалі від Росії, з усіма нашими територіями та народом. Частина нашої долі - жити поблизу з нею. Це означає, що ми, українці, маємо самі знайти шляхи для забезпечення власної стійкості та ефективності. Що є добре… Випробування Росією на міцність роблять Україну дедалі сильнішою. Головна складова політики України щодо стримування Росії – зберегти та посилити власну незалежність», - наголосила політик.

Вона назвала кілька складових такого процесу формування стійкості України перед російською загрозою.

«Перше – це обороноспроможність, наша здатність до спротиву. Це означатиме, що Росія заплатить високу ціну за вторгнення. Друга важлива частина – це стійкість суспільства, що стосується усього населення України. Третій фактор – контакт та оборонні союзи з нашими сусідами, чому, на жаль приділялося недостатньо уваги», - вказала лідер «Самопомочі».

Сироїд також наголосила, що головною метою зовнішньополітичних зусиль України має бути посилення економічної та безпекової співпраці як із сусідніми країнами, так і з провідними державами світу, зокрема зі США й Канадою.

«Дуже важливим фактором для такої стійкості українського суспільства залишається його свобода і здатність усіх інституції української влади таку свободу забезпечити. За таких умов ми будемо здатні зберегти нашу незалежність та стримати Росію», - додала Оксана Сироїд.