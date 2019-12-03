Трамп: "Україна і Росія воюють занадто довго"

Президент США наголосив на необхідності досягнення миру між Україною та Росією, адже, за його словами, війна триває вже "занадто довго".

Про це Трамп заявив у Лондоні, підкресливши, що оцінює як дуже високу ймовірність прогресу в мирному процесі, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, що ситуація в Україні є дуже важливою. Гадаю, що дуже важливими є очікувані зустрічі за участі Росії та України. І є ймовірність, що можна досягти дуже великого прогресу", - зазначив президент США, який перебуває в Лондоні на саміті НАТО.

Він також підкреслив, що це вкрай необхідно для України. При цьому Дональд Трамп зауважив: "Я думаю, що це також дуже важливо і з точки зору Росії, аби вони уклали договір і досягли миру, оскільки вони воюють вже довго, занадто довго".

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня в Парижі має відбутися "нормандський саміт" за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії. Це буде перша зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

Востаннє такий саміт відбувся 19 жовтня 2016 року в Берліні. Тоді його учасники визнали, що жодного прориву в урегулюванні конфлікту на Донбасі не вдалося досягнути.

Фото: The White House