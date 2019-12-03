Парламент "перезапустив" конкурс на посаду у ВРП

Верховна Рада не призначила Олену Сукманову членом Вищої ради правосуддя.

Пропозицію про призначення підтримали лише 35 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відповідно до статі 208 регламенту Верховної Ради України, прошу апарат ВР оприлюднити на офіційному вебсайті парламенту інформацію про новий прийом від депутатських фракцій і груп щодо кандидатів на посади Вищої ради правосуддя", - сказав Голова ВР Дмитро Разумков, підсумовуючи результати голосування народних депутатів.

Перед цим у своєму виступі голова Комітету ВР з питань правової політики Ірина Венедіктова зазначила, що конкурс на цю вакантну посаду було оголошено в листопаді 2018 року. За її словами, на три вакансії претендувало троє кандидатів, двоє з яких пізніше зняли свої кандидатури. Також депутат акцентувала на необхідності оголосити новий конкурс, оскільки суб'єктом подання третього кандидата Олени Сукманової є фракція "Народний фронт, яка не діє у Верховній Раді дев'ятого скликання.

"Коли засідав комітет із цього приводу вже в листопаді 2019 року, два кандидати — члени ВРП — відкликали свої кандидатури, і залишилася лише пані Сукманова. Проте комітет, розглянувши документи і всі необхідні висновки про спецперевірку та врахувавши, що вже не існує фракції "Народний фронт", від якої була висунута ця кандидатура, майже одноголосно дійшов висновку, що абсолютно логічним для ВР дев'ятого скликання є рекомендувати не обирати цього кандидата, відкрити новий конкурсу", - пояснила Венедіктова.

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Сама Сукманова, яка була кандидатом на відповідну посаду, засідання Верховної Ради не відвідала.

Як повідомлялося, Олена Сукманова — адвокат, колишній перший заступник міністра юстиції України.