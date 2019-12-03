Порошенко застеріг українську делегацію від двосторонньої зустрічі з Путіним у Парижі

Українська делегація на зустрічі "нормандської четвірки" має відстоювати позиції збереження унітарності нашої держави та вимагати виконання Росією безпекового компоненту перед політичним.

Про це з трибуни парламенту заявив у вівторок лідер партії "Європейська солідарність", експрезидент України Петро Порошенко, повідомляє пресслужба політсила.

"Ми маємо чітко прийняти дорожню карту щодо імплементації мінського процесу, де безпековий компонент включно з виведенням військ, виведенням російської техніки та артилерії передує політичному компоненту", – зазначив Порошенко.

Він також застеріг українську делегацію від двосторонніх переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним, під час яких Україна буде позбавлена підтримки європейських партнерів. Кремль, який намагається вислизнути з-під дії санкцій, буде просувати ідею двосторонніх перегорів України з бойовиками, що є неприпустимим, переконаний Порошенко.

"Жодних компромісів щодо унітарності держави. Жодних переговорів з бойовиками. Бо їхній "мишачий король" розташований у Кремлі. І з ним треба вести переговори. Україна має бути захищена позицією наших союзників. Переговори мають бути проведені спільно", – наголосив експрезидент.

Порошенко сказав, що всі прагнуть миру і бажають успіху українській делегації. При цьому український парламент має бути потужним запобіжником, щоб ніхто не перетнув червоні лінії під час переговорів у нормандському форматі.

Як повідомляв Укрінформ, зустріч у форматі "нормандської четвірки" має відбутися 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Це буде перша зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

Ключове питання на порядку денному — розв'язання конфлікту на Донбасі.

Востаннє така зустріч на рівні лідерів держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні. Її учасники визнали, що жодного прориву в урегулюванні конфлікту на Донбасі тоді не вдалося досягнути.