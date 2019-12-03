Трамп і Зеленський не говорили про військову допомогу — Пристайко

Президент США Дональд Трамп не тиснув на Президента України Володимира Зеленського під час телефонної розмови у липні.

Про це в інтерв’ю телеканалу Sky News заявив глава МЗС України Вадим Пристайко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я був присутній під час того самого телефонного дзвінка, коли, як дехто каже, Президент Трамп намагався тиснути на Президента Зеленського, аби він зробив те, чого хотів (Трамп - ред.). Я не відчув жодного тиску", - сказав Пристайко.

За словами міністра, розмова більше нагадувала обмін позиціями між Президентами.

"І Президент Трамп згадував про конкурента Байдена, його сина та компанію, в якій той працював. Але Президент Зеленський сказав, що ми збираємося провести повне очищення, і якщо щось буде, то ми проведемо розслідування. Але не проти конкретної компанії чи конкретного політика, ані сина конкретного політика. Ні, ми збираємося провести повне очищення", - сказав Пристайко.

На запитання про те, чи пов’язував Трамп надання військової допомоги із розслідуванням, Пристайко відповів, що Трамп ніколи не згадував замороження допомоги, і що питання допомоги взагалі не порушувалося у розмові між лідерами країн.

Глава українського МЗС зауважив, що наприкінці кожного фінансового року програми допомоги переглядаються, а іноді бувають затримки із наданням коштів, проте вся обіцяна США допомога вже надійшла в Україну.

Пристайко також наголосив, що Україна не хоче бути втягнутою у внутрішню політику Сполучених Штатів.

"Ми не хочемо бути втягнуті у внутрішню політику Сполучених Штатів. І немає країни, яка б хотіла бути втягнута, особливо перед президентськими виборами. Ми вважаємо, що наші вибори були чесними, і я сподіваюсь, що ніхто не розглядає нас як країну, яка здатна втручатися в інші вибори. Ми сподіваємося мати двопартійну підтримку, як демократів, так і республіканців", - сказав він.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 3-4 грудня перебуватиме з робочим візитом у Лондоні, де візьме участь у конференції НАТО та проведе двосторонні зустрічі з міністрами країн-членів і партнерів Альянсу.