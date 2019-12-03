Порошенко вважає повернення до купівлі російського газу капітуляцією

Україна вже п’ятий рік не купує російського газу, і сьогодні немає жодної причини повертатися до газової залежності від Кремля, переконаний лідер партії "Європейська солідарність", експрезидент України Петро Порошенко.

Про це він заявив під час виступу з трибуни Верховної Ради у вівторок, повідомляє пресслужба політсили.

"Пішов уже п’ятий рік, коли Україна не купує газ в Росії. Ми цілком задоволені постачанням газу з Європи. І зараз немає навіть мінімальної потреби знову купувати його у Росії. Жодного кубу! Повернути цю зброю до рук Путіна – це і є справжня капітуляція", – наголосив Порошенко.

Як повідомляв Укрінформ, контракт на транзит російського газу через територію України закінчується 31 грудня 2019 року.

6 листопада голова правління російського газового монополіста ПАТ "Газпром" Олексій Міллер на зустрічі з уповноваженим уряду ФРН з транзиту газу через Україну Георгом Графом Вальдерзеє назвав умови для нового контракту щодо транзиту: відмова України від судових позовів до Газпрому, а також відновлення нею закупівель російського газу з 2020 року і визначення обсягів таких закупівель.

Згодом Газпром направив на адресу НАК "Нафтогаз України" офіційну пропозицію про продовження чинного контракту або укладення нового договору про транзит газу через територію України строком на 1 рік з урахуванням прогнозного попиту європейських покупців на газ на 2020 рік. У пропозиції Газпрому зазначено, що необхідними умовами продовження чинного контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від усіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових спорів.

25 листопада стало відомо, що НАК "Нафтогаз України" направив Газпрому відповідь на його пропозицію.

Крім того, 25 листопада міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що Україна направила Газпрому проєкти двох договорів, які стосуються транспортування газу.

Пізніше в Офісі Президента України повідомили, що Президент України Володимир Зеленський та його російський колега Володимир Путін під час проведеної телефонної розмови торкнулися питання газових переговорів у тристоронньому форматі Україна – Росія – ЄС.

28 листопада народні депутати із фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко та Ахтем Чийгоз передали до Служби безпеки України заяву про вчинення міністром енергетики та захисту довкілля Олексієм Оржелем кримінального правопорушення, пов'язаного з прямими закупівлями газу в Російської Федерації.