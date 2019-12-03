Президент вніс до Ради законопроєкт про "злодіїв у законі"
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
"Ініційований Президентом законопроєкт передбачає кримінальну відповідальність за перебування осіб у статусі "злодія у законі", створення та участь у злочинних спільнотах тощо", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається у пояснювальній записці, забезпечення політичної та економічної стабільності в Україні вимагає суттєвих змін у правоохоронній політиці держави щодо боротьби з організованою злочинністю, яка становить значну загрозу для охоронюваних державою прав та інтересів громадян, сталого розвитку суспільства, а також для національної та публічної безпеки України.
На сайті ВР повідомляється, що законопроєкт "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою" (№ 2513) визначено Президентом як невідкладний для розгляду.