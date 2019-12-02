Зеленський назвав Польщу одним із важливих адвокатів України в Європі

Польща весь час допомагає Україні і є важливим адвокатом Києва в Європі.

Про це в інтерв’ю низці західних ЗМІ, зокрема польському виданню Gazeta Wyborcza, заявив Президент України Володимир Зеленський.

“Польща весь час нам дуже допомагає. Це один з наших важливих адвокатів у Європі. Польща весь час голосно говорить: “Приймімо Україну до ЄС”, - зазначив Зеленський.

Він додав, що Польща завжди підкреслює, хто веде війну на Донбасі і хто анексував Крим.

“У нас (із Польщею – ред.) хороші відносини. Тому я б дуже хотів, аби Польща просто не змінювала своєї позиції у справі України”, - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, Зеленський відвідав з візитом Польщу 31 серпня – 1 вересня.