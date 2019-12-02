Трамп поділився новинами: Зеленський знову каже, що я нічого поганого не зробив

Президент США Дональд Трамп задоволений висловлюваннями Президента України Володимира Зеленського про його відносини з Україною.

Про це він написав у Twitter під час візиту в Лондон на саміт НАТО.

«Останні новини: Президент України щойно знову оголосив, що Президент Трамп не зробив нічого поганого щодо України й наших взаємовідносин чи телефонних розмов. Якби радикальні ліві демократи були при здоровому глузді, а це не так, цій справі було б покладено край!» - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, в інтерв’ю журналу Spiegel, Зеленський закликав США "усвідомити, що ми воюємо".

Глава Української держави наголосив: "Щодо стосується Сполучених Штатів, я не хочу, щоб ми поводилися, як жебраки. Але треба усвідомити, що ми воюємо. І якщо ви є нашим стратегічним партнером, вам не слід блокувати жодної допомоги. Для мене це є питанням справедливості. Мова не йде про quid pro quo, це просто самодостатня історія".

Фото: Білий дім