Зеленський пропонує "тим, хто за Росію", переїхати туди з Донбасу

Президент України Володимир Зеленський назвав неправдою те, що більшість жителів Донбасу бачать себе в Росії, але ті, хто цього хочуть, можуть їхати в РФ.

Про це український лідер сказав в інтерв'ю німецькому журналу Spiegel.

«Кожна людина має право вибирати, де хоче жити. Але говорити на території України: я є громадянином Росії, і це моя земля - це неправильно і несправедливо. Так не піде»,- підкреслив Президент.

За його словами, є повідомлення, що нібито згідно з опитуванням, більшість людей хочуть жити в Росії.

«Це неправда. Я вірю і знаю, що є люди, які за Україну. Також є розгублені. І нарешті, є ті, хто за Росію», - сказав Зеленський. Він зауважив, що ті, хто за Росію, можуть переїхати, адже РФ наразі роздає нелегальні російські паспорти. За цих людей боротися немає сенсу.

Водночас Президент переконаний, що за тих, хто «заблукав», хто збився з шляху, хто має український паспорт, а потім додатково приймає російський і, відтак, отримує соціальну підтримку з обох боків, боротися варто, їх треба «повернути».

Зеленський також назвав найскладніше питання в Мінських домовленостях. Це питання повернення контролю над кордоном.

«Це буде найскладнішим питанням з усіх - якщо ми взагалі дійдемо до його обговорення», - сказав Президент.

Він підкреслив, що не згоден з тим, як це питання вирішувалося у рамках Мінських домовленостей. Адже відповідно до них, спочатку мають відбутися вибори, потім відновлено контроль за кордоном. «На жаль, тут є протиріччя. І звичайно, це потребує вирішення», - сказав глава держави.

Нагадаємо, 9 грудня має відбутися перший за 3 роки саміт у Нормандському форматі.