Кличко vs Кабмін: Окружний адмінсуд відклав засідання до 17 грудня

Окружний адміністративний суд міста Києва відклав до 17 грудня підготовче засідання у справі за позовом Київського міського голови Віталія Кличка до Кабінету міністрів України та Прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це повідомляє пресслужба суду.

“Сьогодні ОАСК своєю ухвалою продовжив строк підготовчого провадження на 30 днів до 4 січня 2020 року. Водночас, Окружним адміністративним судом міста Києва було задоволено клопотання представника позивача, що надійшло на адресу суду про відкладення судового засідання, причини неявки – визнано поважними”, - ідеться у повідомленні.

Уточнюється, що засідання відкладено до 17 грудня.

Читайте також: Суд призначив підготовче засідання за позовом Кличка до Гончарука

Як повідомляв Укрінформ, 30 вересня Віталій Кличко подав два позови до Окружного адміністративного суду міста Києва: Кабінету міністрів та Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, а також до керівника Офісу Президента Андрія Богдана.

Зокрема, Кличко просить суд визнати протиправними дії уряду щодо внесення Президентові подання від 4 вересня про його звільнення з посади голови КМДА, а також скасувати пропозицію Прем’єр-міністра, датовану 4 вересня, про звільнення позивача з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Суд відкрив провадження за позовом до Кабміну та Прем'єр-міністра та призначив підготовче засідання на 31 жовтня, яке потім було відкладене на 14 листопада, а далі - на 2 грудня.