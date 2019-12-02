На сайти Президента і ЦВК за місяць здійснили 11 кібератак — РНБО

У першому півріччі цього року СБУ і Держспецзв’язок нейтралізували DDoS атаки на сайти ЦВК і Президента України. У листопаді цього року було заблоковано 11 таких атак на сайти державних установ.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, повідомляє пресслужба РНБО.

"У першому півріччі цього року СБУ і Держспецзв'язок нейтралізували потужні DDoS атаки на державні інформаційні ресурси, зокрема, сайт ЦВК, сайт Президента України, лише у листопаді цього року було заблоковано 11 таких атак", - сказав він.

"Служба безпеки України і Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації у листопаді цього року заблокували 11 кібератак на державні інформаційні ресурси", - йдеться у повідомленні.

За словами Данілова, урядовою командою реагування СЕRТ-UА в українському державному секторі торік було зафіксовано більше шестисот, у цьому році - більше трьохсот кіберінцидентів та здійснено відповідне реагування.

"Ми перебуваємо в постійному режимі відбиття кібератак. Усі наші спецслужби працюють у надзвичайно напруженому режимі", - сказав секретар РНБО України, додавши, що за кібератаками хакерських угруповань, як правило, стоять ворожі спецслужби, які "надихають і скеровують їх діяльність".

Секретар РНБО України зазначив, що наша держава нині працює над формуванням національної системи кібербезпеки, в якій вагому координуючу роль відіграватиме Національний координаційний центр кібербезпеки.