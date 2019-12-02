Рада може додати пленарних засідань у

Рада може додати пленарних засідань у "комітетський" тиждень

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не виключає внесення змін до календарного плану цієї сесії і проведення наступного тижня додаткових пленарних засідань.

Про це спікер сказав під час брифінгу в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Можливо, якщо буде воля депутатів на це, то наступний тиждень буде комбінованим: поєднуватиме у собі й засідання комітетів, тому що наступний тиждень "комітетський", і будуть деякі дні виділені під засідання Верховної Ради України. Однак про це поки що рано говорити – треба буде отримати фідбек від народних депутатів і треба ще буде рішення Регламентного комітету", - сказав Разумков.

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Внесення змін до календарного плану ВР ініціював перший віцеспікер Руслан Стефанчук, мотивуючи свою пропозицію тим, що "є багато питань, які треба встигнути розглянути до Нового року".

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