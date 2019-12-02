"Євросолідарність" вимагає розглянути у вівторок проєкт заяви про отримання ПДЧ у НАТО

Фракція "Європейська солідарність" вимагає від керівництва Верховної Ради поставити на розгляд у вівторок проєкт постанови щодо кроків України для набуття членства в НАТО.

Фракція "Європейська солідарність" вимагає розглянути проєкт постанови 2327 "Про Заяву Верховної Ради України "Щодо першочергових кроків забезпечення євроатлантичної інтеграції України - набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору". Відповідну вимогу озвучила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко під час засідання Погоджувальної ради в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У ці дні в Лондоні відбувається захід високого рівня країн НАТО, і завдяки жорсткій критиці "Європейської солідарності" Міністерство закордонних справ змінило свою позицію, і міністр братиме участь у цьому засіданні. У цьому контексті ми вимагаємо від керівництва Верховної Ради поставити вже завтра заяву Верховної Ради 2327. Це апеляція до наших партнерів по НАТО щодо надання Україні ПДЧ. Тим більше, ця заява була прийнята одноголосно профільним комітетом і підтримана Міністерством закордонних справ", - наголосила Геращенко.

Вона додала, що "складається враження, що наші партнери по НАТО не до кінця усвідомлюють той великий внесок, який Україна і наші воїни щодня роблять для захисту безпеки України".

Геращенко також нагадала, що в неділю, 1 грудня, загинули двоє українських військових. "Це еліта, еліта України і Європи. І європейська сторона також має знати, що Україна гідна отримати ПДЧ, тільки нам для цього потрібно щось робити", - сказала Геращенко.

Як повідомлялося, 30 жовтня віцепрем'єр - міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що уряд України вважає чинною заявку на отримання ПДЧ в НАТО, подану на бухарестський саміт Північноатлантичного альянсу в 2008 році, тому додаткову заявку не подаватиме.

1 грудня під час виконання бойового завдання на невідомих вибухових пристроях підірвалися і загинули два українських військовослужбовці - бійці спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ.