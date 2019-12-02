Милованов у п’ятницю виступить в Раді

Милованов у п’ятницю виступить в Раді

Укрінформ
Під час години запитань до уряду в п'ятницю, 6 грудня, доповідатиме міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

Таке рішення прийняли представники депутатських фракцій і груп під час засідання Погоджувальної ради в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми погоджуємося, що на годину запитань до уряду запрошуємо міністра економічного розвитку Тимофія Сергійовича Милованова", - сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Як зазначив перед цим Разумков, від депутатських фракцій і груп було три пропозиції щодо того, якого міністра запросити на годину запитань до уряду 6 грудня. Так, звучали пропозиції запросити міністра закордонних справ Вадима Пристайка, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова або міністра фінансів Оксану Маркарову.

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За словами першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка, Пристайко не зможе доповідати на годині запитань до уряду, оскільки на той час буде не в Україні.

Запросити міністра економіки на годину запитань було пропозицією депутатської групи "За майбутнє". Крім того, співголова групи "За майбутнє" Віктор Бондар наполягав, щоб 6 грудня у Раді також доповідала міністр фінансів Оксана Маркарова, але Разумков зазначив, що виступ двох міністрів буде неефективним.

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