Милованов у п’ятницю виступить в Раді

Під час години запитань до уряду в п'ятницю, 6 грудня, доповідатиме міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

Таке рішення прийняли представники депутатських фракцій і груп під час засідання Погоджувальної ради в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми погоджуємося, що на годину запитань до уряду запрошуємо міністра економічного розвитку Тимофія Сергійовича Милованова", - сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Як зазначив перед цим Разумков, від депутатських фракцій і груп було три пропозиції щодо того, якого міністра запросити на годину запитань до уряду 6 грудня. Так, звучали пропозиції запросити міністра закордонних справ Вадима Пристайка, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова або міністра фінансів Оксану Маркарову.

За словами першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка, Пристайко не зможе доповідати на годині запитань до уряду, оскільки на той час буде не в Україні.

Запросити міністра економіки на годину запитань було пропозицією депутатської групи "За майбутнє". Крім того, співголова групи "За майбутнє" Віктор Бондар наполягав, щоб 6 грудня у Раді також доповідала міністр фінансів Оксана Маркарова, але Разумков зазначив, що виступ двох міністрів буде неефективним.