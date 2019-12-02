Рада почне засідання у вівторок із законопроєкту про ДБР - спікер

Голова ВР Дмитро Разумков повідомив, що парламент у вівторок продовжить розгляд законопроєкту №2116 про внесення змін до закону «Про Державне бюро розслідувань» щодо вдосконалення діяльності ДБР.

Про це спікер повідомив під час засідання Погоджувальної ради в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я хотів би нагадати, що, на жаль, ми не встигли розглянути законопроєкт про ДБР у позаминулу п'ятницю. Я розумію, що політичні позиції важливі, однак мені хотілося б усе-таки звернутися до всіх політичних партій та груп, представлених сьогодні в стінах парламенту, щоб не зловживати такими практиками, як перерви... Я з колегами зі свого боку докладав максимум зусиль, і деякі політичні фракції, які були в залі, докладали максимум зусиль для того, щоб це зробити. На жаль, не всі політичні партії це підтримали, і ми розглянемо цей законопроєкт першим завтра, у вівторок", - сказав Разумков.

Спікер ще раз закликав депутатів не затягувати процес розгляду законопроєктів.

"Є важливі поправки, я, звісно це розумію. Однак далеко не всі з них настільки важливі і настільки неоднотипні, щоб займати день-два-три на розгляд того чи іншого закону", - зазначив Разумков.

Він також нагадав, що до законопроєкту 2047-д щодо запровадження спрощеної моделі оцінки об’єктів нерухомості подано близько 1400 поправок.

"У нас, можливо, будуть розглядатися на цьому тижні законопроєкт про Виборчий кодекс з пропозиціями президента, а в середу з 15 до 18 год проходитимуть громадські слухання щодо відкриття ринку сільськогосподарських земель", - повідомив також Голова ВР.

Перший заступник Голови Верховної Ради Олена Кондратюк закликала парламент 3 грудня невідкладно ухвалити поправку щодо розслідування справ Майдану в законопроєкті про зміну статусу Державного бюро розслідувань.