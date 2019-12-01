Washington Post закликає керівництво США підтримати Україну

Видання Washington Post звернулось до керівництва США із закликом змінити політику щодо України, заявляючи, що відсутність підтримки може мати вкрай негативні наслідки.

Про це йдеться у статті Washington Post.

"У Конгресі залишається міцна підтримка України, в тому числі серед республіканців, які захищали Трампа. Вони повинні тиснути на президента Трампа та держсекретаря Помпео, щоб ті відновили підтримку України", - йдеться у статті.

Видання наголошує, що сьогодні президент України Володимир Зеленський зіткнувся з вирішальними викликами — він намагається укласти нову угоду з МВФ, а також планує зустріч з президентом РФ та лідерами Франції та Німеччини 9 грудня у Парижі.

"Багато років політикою Сполучених Штатів було рішуче підтримувати Україну у такі моменти — не лише задля підтримки демократії, що бореться, але й задля просування стратегічних інтересів США, таких як стримування російської агресії в Європі. Однак хаос, який президент Трамп вніс у відносини між США та Україною, фактично створив дипломатичний вакуум", - зазначають у виданні. Зеленського досі не запросили до Білого дому на зустріч, про яку Трамп говорив під час спроб отримати політичні вигоди від України. Крім того, зауважує Washington Post, Трамп продовжує повторювати неправдиві звинувачення щодо ролі України на виборах 2016 року, навіть після того, як йому повідомили, що за цими чутками стоять російські спецслужби.

"Все це значно послаблює позицію Зеленського, особливо на тлі того, що він планує зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном. Останні двоє, ймовірно, будуть тиснути на українського лідера, аби він пішов на поступки російському диктатору – адже така угода дозволить їм відновити торговельні відносини з Москвою", - йдеться у статті.

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Як повідомлялося, у Палаті представників США триває розслідування щодо імпічменту Трампа. Демократи звинувачують Трампа у спробі втягнути Україну у внутрішню політику США, підштовхуючи Київ до розслідування проти його головного конкурента на президентських виборах у США — колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

Фото: The White House