РНБО не бачить політики в указі щодо Кривоноса

Виведення заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса зі складу ряду міжвідомчих комісій і груп пов'язано з перерозподілом функціональних обов'язків, і не має жодної політичної складової.

Таку заяву РНБО оприлюднила на своєму сайті.

"Сергій Кривонос залишається заступником Секретаря РНБО України. Його виведення зі складу ряду міжвідомчих комісій і груп пов'язано з перерозподілом функціональних обов'язків, і є робочим процесом, який не має жодної політичної складової”, - йдеться у повідомленні.

Також в РНБО підкреслили, що "Сергій Кривонос є прикомандированим до апарату РНБО України з Міністерства оборони України, і може бути повернений у розпорядження міністра оборони України у відповідності до поставлених завдань”.

У повідомленні наголошується, що такі уточнення оприлюднені у зв’язку з "інформацією, яка була поширена рядом ЗМІ, пов'язаної із заявою Сергія Кривоноса”.

29 листопада Кривонос у Facebook написав, що про зміни у своєму статусі дізнався в дорозі, і пояснює їх небажанням "певних посадовців реалізації програми з підвищення обороноздатності України «П’ять кроків», якраз коли ми вийшли вже на фініш”. На його думку, указ про його виведення зі складу комісій і груп "проштовхнув” секретар РНБО, яку останнім часом перетворили на "посміховисько з клоунами”.

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Як повідомляв Укрінформ, 29 листопада Президент Володимир Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса від виконання обов'язків голови міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави та вивів його зі складу міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Кривонос у квітні 2019 року був призначений головою міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Міжвідомчу робочу група з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави Кривонос очолив у травні.