Хорватія обіцяє зробити Україну пріоритетом під час головування в ЄС - Кулеба

Україна і Хорватія досягли згоди про те, що Україна буде важливим пунктом порядку денного головування Хорватії в Раді ЄС.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Як зазначається, під час робочого візиту до Хорватської Республіки віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба зустрівся з прем’єр-міністром Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем, міністром закордонних та європейських справ Хорватії Горданом Грличем-Радманом і головою парламентського комітету Хорватського Сабору з європейських справ Домагоєм Іваном Мілошевичем.

“Ми досягли згоди про те, що Україна буде важливим пунктом порядку денного хорватського головування в Раді ЄС, - зазначив Кулеба.

Також зазначається, що під час візиту Хорватія підтвердила налаштованість і надалі рішуче підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України, зокрема, продовжуючи санкції ЄС проти Росії.

Також Пленкович прийняв запрошення Президента України Володимира Зеленського відвідати Україну під час головування Хорватії у Раді ЄС.

Окрім того, як зазначається, до кінця року Хорватія профінансує лікування ще однієї групи українських військовослужбовців.

Повідомляється, що уряд Хорватії незабаром призначить співголову Спільної міжурядової українсько-хорватської комісії з торговельно-економічного співробітництва для активізації торгівлі та інвестицій між двома країнами.

Під час зустрічей з хорватськими високопосадовцями Кулеба звернув особливу увагу на пріоритети європейської інтеграції України та обговорив можливості їх підтримки під час хорватського головування в Раді ЄС. Серед іншого, були згадані інтеграція України в енергетичний та цифровий ринки ЄС, посилення митної співпраці, оновлений порядок денний співпраці з ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки, укладання Угоди про відповідність та прийнятність промислової продукції, т. зв. «промисловий безвіз».

“Головне, чого ми прагнемо – прискорити інтеграцію з ЄС у тих сферах, де її відчують українські громадяни та бізнес. Ми хочемо якнайшвидше отримати «промисловий безвіз» для українських товарів, спрощення митних процедур та умов ведення бізнесу, наблизити наші ринки та основні сфери життя до європейських норм та правил», - додав він.

Віцепрем’єр-міністр також зауважив, що Україні дуже цікавий досвід європейської інтеграції Хорватії: «Ми будемо вдячні за обмін досвідом, зокрема, щодо реформування, адаптації національного законодавства до стандартів ЄС, проведення переговорів з ЄС, доступу до фондів ЄС, організації євроінтеграції всередині країни».

Кулеба також закликав прем’єр-міністра та міністра закордонних справ Хорватії підтримати прагнення України долучитися до “Ініціативи трьох морів”, що складає обопільний інтерес для нашої держави та країн Євросоюзу.

"Сторони погодились, що українсько-хорватську співпрацю значно посилить призначення Надзвичайного і Повноважного Посла України в Хорватії, яке має відбутися найближчим часом", - додали в Урядовому порталі.