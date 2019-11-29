Кожен корупціонер має відповісти перед законом, незалежно від прізвища і посади - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що після переатестації прокурорів країна отримає справедливу, орієнтовану на суспільство прокуратуру, яка буде прикладом для інших органів правопорядку.

Про це повідомляє сайт глави держави.

"На мою особисту думку, вперше за часи незалежності відбувається не імітація реформ, а справді реальні зміни, які стосуються всіх рівнів прокуратури", – сказав Президент.

Виступаючи в Генеральній прокуратурі України напередодні Дня працівників прокуратури, глава держави констатував, що досі слово "прокурор" в Україні асоціювалось не з верховенством права та законністю, а з дорогими автомобілями, віллами, яхтами та коштовностями. "Стратегічне завдання генерального прокурора та його команди – змінити це раз і назавжди. Впевнений, що вам це до снаги", - наголосив Президент.

Зеленський зауважив, що прокурори вже подолали два етапи атестації та підтвердили свої професійні здібності і навички.

"Я щиро бажаю кожному з вас гідно пройти завершальний етап атестації та довести свою доброчесність, професійну компетентність та етику. І тоді Україна отримає нарешті справедливу, орієнтовану на суспільство прокуратуру, яка буде прикладом для всіх інших органів правопорядку", – наголосив Президент.

Ще одним пріоритетом у роботі прокурорів глава держави назвав боротьбу з корупцією. "Кожен корупціонер має понести відповідальність, незалежно від прізвища, посади і сфери діяльності. Будьте певні – я як Президент України є вашим союзником у цій нелегкій боротьбі", – зазначив Зеленський.

Президент додав, що у них попереду ще багато важкої відповідальної роботи, тому побажав прокурорам "сил, волі та незламності духу".

Зі свого боку генеральний прокурор України Руслан Рябошапка наголосив, що наразі спостерігається зростання рівня довіри до органів прокуратури. "Але я вірю, що найближчим часом, можливо, через рік ми зможемо похвалитися перед усім українським народом абсолютно іншою прокуратурою і абсолютно іншими прокурорами, людьми з іншими цінностями", – резюмував генеральний прокурор.