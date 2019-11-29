У “Слузі народу” запевняють: антикорупційні закони ухвалювали швидко, але не у “турборежимі”

Голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, народний депутат від «Слуги народу» Анастасія Красносільська переконана, що у випадку ухвалення антикорупційних законів швидкість була необхідною, але про турборежим не йшлося.

Про це вона заявила під час дискусії «Україна після виборів: куди прямує Президент Зеленський», організованої фракцією Зелених у Бундестазі в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«В царині, принаймні, антикорупційної та правоохоронної реформи я би взагалі не сказала, що це турборежим. Більшість антикорупційних законів, які ми зараз приймаємо, не впали з ясного синього неба позавчора… Це все ідеї, які довгий час обговорювалися, лежали на столі, і які багато політиків ховали під стіл, не маючи політичної волі їх реалізувати. Не бачу жодних перешкод і нічого поганого у тому, що коли в нас є і політична воля, і вікно можливостей, приймати ці давно назрілі та обговорені закони швидко», - сказала Красносільська.

Як приклад вона навела закон про повернення покарання за незаконне збагачення, який набув чинності кілька днів тому. Проєкт розглядався два місяці, було подано понад 300 поправок, комітет продискутував кожну та зробив якісну роботу, стверджує Красносільська.

Необхідність діяти без зволікань вона пояснила також на прикладі цього закону, який не має зворотньої дії в часі та починає діяти щодо майна, придбаного з моменту вступу закону в дію. «Це означає, що кожен день, коли Україна жила без такого закону, якийсь чиновник дякував богові, що його не зловили на хабарі та клав собі в кишеню брудні гроші та почувався безкарним, а держава втрачала можливість будь-коли повернути ці гроші в бюджет. Чи можна в таких умовах дозволити багато місяців чекати?», - запитала голова комітету ВР.

Повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення Красносільска вважає головним, що вдалося зробити парламенту за три місяці роботи. Також вона згадала зняття депутатської недоторканності, що має довести суспільству, що «касти недоторканних більше немає та не буде». Парламент, за словами Красносільської, бачить своє завдання у забезпеченні незворотності покарання за корупцію та у знищенні корупційних схем у всіх секторах економіки, перекритті доступу певних осіб до державних ресурсів.

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Депутат від «Слуги народу» також запевнила, що перезавантаження, переформатування деяких інституцій, зокрема Верховного суду, що викликає чимало питань, «у жодному разі не є спробою поставити своїх, зручних для нової влади людей» на їх чолі. Нові структури формуються через прозорі конкурси, в яких велику роль відіграватимуть міжнародні експерти, підкреслила вона та наголосила на важливості «не плутати питання гарантії незалежності суддів і надання цих гарантій суддям, які незалежними ніколи не були».

Красносільська також підкреслила, що Верховна Рада 9-го скликання не намагається робити вигляд, що до неї нічого не було, що почали працювати з чистого аркуша. Депутати продовжують реформи, розпочаті в 2014 році, сказала вона.

Голова парламентського комітету з питань антикорупційної політики також звернулася до німецьких колег з проханням «не намагатися оцінювати та лікувати Україну, яка хворіє певними хворобами, тими ж ліками, які прописують здоровим організмам».