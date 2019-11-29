Новий Виборчий кодекс дасть переселенцям право голосу на місцевих виборах - депутат

У новій редакції Виборчого кодексу України для переселенців відновлять право участі у місцевих виборах.

Про це заявила в Краматорську на форумі з місцевого самоврядування народний депутат України, заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Аліна Загоруйко, повідомляє Донецька ОДА.

"Місцеві вибори – це не тільки зміна керівництва. Це зміна векторів розвитку громади, зміна її ідеології", - наголосила Загоруйко.

Вона нагадала, що Президент ветував виборчий кодекс через те, що у попередній редакції не враховані права внутрішньо переміщених осіб. Вона наголосила, що Верховна Рада взяла до уваги зауваження, і у новій редакції кодексу для переселенців відновлять право участі у місцевих виборах.

Місцеві вибори, зазначила Загоруйко, ставлять перед центральною владою нові ризики та нові перспективи.

"Звісно, під час виборчого процесу доведеться зіштовхнутись з безліччю труднощів, проте цей шлях необхідно пройти. Наразі є попередні домовленості між усіма гілками влади, що виборчий процес буде координувати Центральна виборча комісія. Це дозволить спростити та прискорити прийняття рішень, важливих для якісної організації виборів", - підкреслила вона.

Як повідомлялося, у Краматорську з 28 листопада розпочав роботу дводенний форум "Ефективне місцеве самоврядування як запорука демократії та правової держави".