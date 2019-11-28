Ексзаступниця Криклія прокоментувала скандал зі своїм звільненням

Ексзаступник міністра інфраструктури Олександра Клітіна вважає, що причин для її звільнення немає.

Про це вона написала у Facebook.

"На жаль, брифінгу не буде – я дуже захворіла, все це публічне цькування нелегко пережити. Але я прокоментую тут. Причин для мого звільнення немає. Скандал, листування — це всього лише привід мене прибрати з посади", - зазначила Клітіна.

За її словами, якщо Криклій вважає це листування правдою, "то чому Галущак і Кравцов ще не звільнені?".

"Я вважаю що менеджмент УЗ і Наглядову раду, що прикриває Кравцова як тільки може, потрібно гнати, скільки б іноземців там не сиділо", - зазначила Клітіна.

Вона підкреслила, що на своїй посаді "заважала і чинила спротив непрозорим речам — таким як закриття малодіяльних станцій, заважала здати нишком в оренду залізничний вокзал Київ Пасажирський замість концесії, критикувала IPO УЗ".

"Ну самі подумайте, який адекватний інвестор буде купувати акції компанії перед реструктуризацією? Це просто спроба УЗ у майбутньому залишитись квазі монополією під назвою “холдинг” після реформи і дискримінувати приватних операторів", - додала Клітіна.

На її думку, УЗ має бути розділено на трьох незалежних операторів.

"Створення холдингу, як хоче Кравцов, — це зайві корупційні ризики й, до речі, мою позицію підтримує Світовий банк", - додала вона.

Вона наголосила, що її також дуже турбує тендер на локомотиви.

"Я не розумію, чому міністр і менеджмент УЗ ведуть переговори тільки з китайськими виробниками, а наприклад компанія Alstom місяцями благає про зустріч з міністром. Ще й Кравцов нахабно заявляє, що виграють китайці, бо ціна в них нижча. А скільки ми заплатимо потім за сервіс, чи за фінансові умови? Зі свого боку я вимагаю звільнення Кравцова і Галущака! Чи міністру забракне тут сміливості", - уточнила ексзаступника міністра інфраструктури.

Як повідомлялося, нещодавно в Інтернеті було опубліковано листування нібито Клітіної з пранкером “Джокером”. У переписці Клітіна, серед іншого, звинуватила міністра інфраструктури Владислава Криклія в корупції.

У свою чергу, Криклій заявив, що ініціюватиме звільнення Клітіної, підкресливши, що якщо у неї є реальні факти зловживань чи корупції серед членів команди, вона має повідомити про них для розслідування компетентним органам.

Кабінет міністрів на засіданні 27 листопада звільнив Олександру Клітіну з посади заступника міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції.

фото: Facebook