Ексзаступниця Криклія прокоментувала скандал зі своїм звільненням

Ексзаступниця Криклія прокоментувала скандал зі своїм звільненням

Укрінформ
Ексзаступник міністра інфраструктури Олександра Клітіна вважає, що причин для її звільнення немає.

Про це вона написала у Facebook.

"На жаль, брифінгу не буде – я дуже захворіла, все це публічне цькування нелегко пережити. Але я прокоментую тут. Причин для мого звільнення немає. Скандал, листування — це всього лише привід мене прибрати з посади", - зазначила Клітіна.

За її словами, якщо Криклій вважає це листування правдою, "то чому Галущак і Кравцов ще не звільнені?".

"Я вважаю що менеджмент УЗ і Наглядову раду, що прикриває Кравцова як тільки може, потрібно гнати, скільки б іноземців там не сиділо", - зазначила Клітіна.

Вона підкреслила, що на своїй посаді "заважала і чинила спротив непрозорим речам — таким як закриття малодіяльних станцій, заважала здати нишком в оренду залізничний вокзал Київ Пасажирський замість концесії, критикувала IPO УЗ".

"Ну самі подумайте, який адекватний інвестор буде купувати акції компанії перед реструктуризацією? Це просто спроба УЗ у майбутньому залишитись квазі монополією під назвою “холдинг” після реформи і дискримінувати приватних операторів", - додала Клітіна.

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На її думку, УЗ має бути розділено на трьох незалежних операторів.

"Створення холдингу, як хоче Кравцов, — це зайві корупційні ризики й, до речі, мою позицію підтримує Світовий банк", - додала вона.

Вона наголосила, що її також дуже турбує тендер на локомотиви.

"Я не розумію, чому міністр і менеджмент УЗ ведуть переговори тільки з китайськими виробниками, а наприклад компанія Alstom місяцями благає про зустріч з міністром. Ще й Кравцов нахабно заявляє, що виграють китайці, бо ціна в них нижча. А скільки ми заплатимо потім за сервіс, чи за фінансові умови? Зі свого боку я вимагаю звільнення Кравцова і Галущака! Чи міністру забракне тут сміливості", - уточнила ексзаступника міністра інфраструктури.

Як повідомлялося, нещодавно в Інтернеті було опубліковано листування нібито Клітіної з пранкером “Джокером”. У переписці Клітіна, серед іншого, звинуватила міністра інфраструктури Владислава Криклія в корупції.

У свою чергу, Криклій заявив, що ініціюватиме звільнення Клітіної, підкресливши, що якщо у неї є реальні факти зловживань чи корупції серед членів команди, вона має повідомити про них для розслідування компетентним органам.

Кабінет міністрів на засіданні 27 листопада звільнив Олександру Клітіну з посади заступника міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції.

фото: Facebook

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