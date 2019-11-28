Посольство України обурене через перейменування вулиці у Перемишлі

Посольство України у Польщі обурене через скасування міською владою Перемишля рішення про присвоєння одній з вулиць ім’я єпископа Української греко-католицької церкви Йосафата Коциловського.

Про це повідомляє Посольство України у Польщі у Facebook.

"Поспішне та необачне рішення міської ради у Перемишлі про скасування назви вулиці Блаженного греко-католицького єпископа Йосафата Коциловського. Маніпулювання авторів резолюції аргументами, вирваними з контексту, небажання почути польських громадян української національності - рівноправних жителів Перемишля, цього разу, на жаль, перемогли. Зазіхання на добре ім’я Блаженного, а відтак на рішення Католицької церкви та св. Івана Павла ІІ, який у 2001 році проголосив єпископа Йосафата Блаженним, є безпрецедентним явищем у Польщі і не може бути виправдане", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляли ЗМІ, 28 листопада під час засідання Ради міста Перемишля прийнято постанову про скасування вулиці Йосафата Коциловського і приєднання її до прилеглої вулиці Івана Снігурського.