Крок на шляху до ЄС — Кулеба про дозвіл на переробку батарейок

Україна відправить 20 тонн батарейок на переробку у Румунію.

Про це у Twitter написав віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

"Батарейки здалися. Організація "Батарейки, здавайтеся" вперше в Україні отримала дозвіл на переробку батарейок у ЄС! 20 тонн поїдуть до Румунії. Реформа системи відходів за європейськими стандартами — це крок на шляху до ЄС", - уточнив він.

Як раніше повідомлялося, український громадський рух "Батарейки, здавайтеся" отримав дозвіл на переробку перших 20 тонн батарейок на заводі GreenWEEE в Румунії.

З 2016 року рух "Батарейки, здавайтеся" спільно з представниками громадськості та бізнесу (GP, Varta, Watsons, Епіцентр та інші), добиваються втілення реформи за європейським зразком — модель розширеної відповідальності виробника (щоб за переробку батарейок почали платити їх виробники з доходів із продажів).

У 2018 році в цьому напрямку був зроблений прорив — укладено партнерство про переробку українських батарейок із заводами Redux в Німеччині та Recupyl в Польщі.

Також активісти добилися, що дві торговельні мережі — Епіцентр та Ватсонс - заявили про оплату переробки у Європі перших 55 тонн батарейок, які будуть зібрані в рамках цих мереж. Наприкінці 2019 року планується відправити 40 тонн батарейок з України на переробку за кордон.

На сьогодні рух "Батарейки, здавайтеся" уже підтримують 786 фізичних осіб та 33 компанії.