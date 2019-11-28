Турбобюджет, імпічмент і не тільки: "Слуги народу" назвали досягнення "дев’ятої" Ради

Верховна Рада ІХ скликання за три місяці роботи ухвалила 86 законопроектів і 218 постанов, і це більше, ніж за аналогічний період встигли прийняти депутати під час минулої каденції.

Про це повідомляється на сторінці політичної партії "Слуга народу" у Facebook у контексті оприлюднених результатів дослідження громадської організації "Комітет виборців України".

"Ми не гналися за кількістю законопроєктів. Так, за три місяці роботи ми ухвалили більшу кількість, ніж попереднє скликання (86 проти 65). І в нас більше постанов – 218 проти 143", – йдеться у повідомленні.

При цьому в політсилі наголошують, що важливо було ухвалити саме ті документи, які "забезпечать тектонічний зсув української політики".

"Недоторканність депутатів, імпічмент Президента, перезапуск судової реформи, новий склад ЦВК, закони про поліпшення бізнес-клімату, земельна реформа – кожна з цих ініціатив варта тисячі умовних законів "про дематюкацію" (зареєстровані Ольгою Богомолець і Ольгою Черпаковою законопроєкти щодо дематюкації мови комітет з питань свободи слова повернув обидва документи авторам на доопрацювання, – ред.)", – наголошують у "Слузі народу".

Пресслужба партії також акцентує на тому, що закон про держбюджет на 2020 рік було ухвалено в середині листопада, а не під Новий рік. (При цьому варто зауважити, що торік парламент 23 листопада ухвалив держбюджет-2019, а основний фінансовий документ країни на 2018 рік було прийнято 7 грудня 2017 року.)

"Ми працюємо заради змін, а не для кількісних показників", - заявили у "Слузі народу".

Як повідомляв Укрінформ, Комітет виборців України 27 листопада презентував результати дослідження "Верховна Рада: підсумки перших 100 днів роботи", в якому, зокрема, вказав на те, що за перші три місяці роботи Верховної Ради ІХ скликання було зареєстровано 1193 законопроєкти (із них 842 — це проєкти законів), що становить 30 документів на одне пленарне засідання. Натомість у парламенті попереднього скликання за аналогічний період було зареєстровано 1831 проєкт.

За даними КВУ, ВР ІХ скликання вже ухвалила 72 закони (минуле скликання — 60 за цей же період).

При цьому в КВУ наголошують, що в середньому більше половини законопроєктів, зареєстрованих упродовж перших трьох місяців роботи ВР ІХ скликання, не є якісними документами.