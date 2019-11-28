Рахункова палата проведе аудит Ради двох скликань

Рахункова палата проведе аудит Верховної Ради VII і VIII скликань. Заслухати звіт планується наприкінці березня 2020 року.

Про це заявив Голова Рахункової палати Валерій Пацкан в ефірі Українського Радіо.

«Ми охопимо період роботи двох скликань – VII і VIII, щоби не було упередженості. Верховна Рада не перевірялася жодного разу за часи незалежності нашої держави, - підкреслив Голова Рахункової палати. - Забігаючи трохи наперед, можу сказати, що попереднє вивчення матеріалів нам уже показує наявні «білі плями», на які нинішньому парламенту варто буде звернути увагу. Думаю, наприкінці березня цей аудит буде заслухано в Рахунковій палаті».

За словами Пацкана, аудитом передбачено вивчення ефективності використання коштів державного бюджету та управління держмайном Апаратом Верховної Ради України, що мають фінансові наслідки для державного бюджету.

Пацкан також зазначив, що наступного року Рахункова палата проведе аудит Центральної виборчої комісії. «Я обіцяв, що ми проведемо аудит ЦВК. Тим більше відбулися подвійні вибори. Результати також очікуємо навесні», - зазначив голова Рахункової палати.

Рахункова палата вже проводила аудит ефективності використання коштів держбюджету ЦВК у 2009-му та за І півріччя 2010 року і виявила порушення.