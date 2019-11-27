Розраховуємо на тісну співпрацю: Зеленський привітав нову очільницю Єврокомісії
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський привітав нову очільницю Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн зі вступом на посаду та висловив сподівання на тісну співпрацю.
Про це йдеться у його повідомленні в Twitter.
"Вітаю Урсулу фон дер Ляєн з призначенням наступним головою Європейської комісії! Ми розраховуємо на тісну співпрацю з вами та вашою командою щодо амбітних цілей у відносинах "Україна-ЄС", з метою зробити Європу сильнішою, безпечнішою та процвітаючою!" - написав Зеленський.
Як повідомляв Укрінформ, 27 листопада у Страсбурзі був затверджений новий склад Єврокомісії. Урсула фон дер Ляєн стала її президентом, замінивши на цій посаді Жан-Клода Юнкера.