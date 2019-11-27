Голова ОБСЄ відвідає Станицю Луганську

Голова ОБСЄ Мірослав Лайчак перебуватиме в Україні з робочим візитом, під час якого, зокрема, відвідає Станицю Луганську.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"28-29 листопада в Україні з робочим візитом перебуватиме діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних і європейських справ Словацької Республіки Мірослав Лайчак", - зазначається у повідомленні.

Метою візиту глави зовнішньополітичного відомства є підсумовування головування Словацької Республіки в ОБСЄ протягом 2019 року та узгодження позицій, важливих для збереження ключової уваги ОБСЄ як регіональної безпекової організації до викликів, спричинених триваючою російською агресією проти України.

Відбудеться обмін думками щодо підготовки до засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, запланованого на 5–6 грудня в Братиславі.

Програма візиту серед іншого передбачає спільну поїздку міністрів закордонних справ України та Словацької Республіки до смт. Станиця Луганська.

Сторони мають намір обговорити також ключові питання порядку денного українсько-словацьких відносин.