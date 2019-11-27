Пристайко назвав топтему під час візиту до Естонії й Литви

Голова МЗС України Вадим Пристайко заявив, що головною темою його спілкування із колегами з Естонії та Литви під час візиту був наступний саміт у Нормандському форматі, що пройде 9 грудня в Парижі.

Про це Пристайко повідомив у коментарі кореспонденту Укрінформу.

“Під час цього корисного та насиченого візиту було піднято багато тем: двосторонніх відносин, європейських справ... Але, звісно, наших естонських і литовських друзів цікавить, що буде 9 грудня, з чим ми їдемо, з чим їдуть всі делегації, що ми можемо привезти”, - зазначив Пристайко.

За його словами, “всі бажають миру, але хочуть при цьому знати, як цього вдасться досягти, якою ціною”. “І про це тут, у Литві та Естонії, були розмови з усіма”, - підкреслив міністр закордонних справ.

Як повідомляв Укрінформ, делегація України на чолі з Президентом Володимиром Зеленським 26-27 листопада відвідала Естонію та Литву.

У середу Президент Литви Гітанас Науседа під час спільної пресконференції з Зеленським побажав українським партнерам успіхів на переговорах у Нормандському форматі та порадив при цьому не робити поступок, які “можуть принести шкоду”. Науседа висловив сподівання, що “ці переговори будуть справжніми переговорами”, допоможуть зменшити напругу в регіоні та дозволять Україні “нарівні говорити з опонентами”.