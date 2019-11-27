Уряд України і Єврокомісія здатні досягти багатьох спільних цілей — Кулеба

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба вважає, що новий український уряд і нова Єврокомісія здатні досягти багатьох спільних цілей.

Про це Кулеба написав у Twitter.

"Вітаю з обранням новий склад Єврокомісії під керівництвом Урсули фон дер Ляєн. Новий амбітний український уряд і нова амбітна Європейська комісія здатні досягти багатьох спільних цілей. Зробимо об’єднану Європу інновативною, зеленою, безпечною — справжнім відповідальним лідером світу", - зазначив віцепрем'єр.

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Як повідомляв Укрінформ, Європейський парламент у середу, 27 листопада, під час пленарного засідання у Страсбурзі затвердив новий склад Європейської комісії під керівництвом Урсули фон дер Ляєн.