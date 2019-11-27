Кабмін звільнив заступницю Криклія, яка переписувалася із “Джокером”

Кабінет міністрів на засіданні 27 листопада звільнив Олександру Клітіну з посади заступника міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

"Урядом звільнено Клітіну Олександру Петрівну з посади заступника міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції", - йдеться у повідомленні.

Також Кабінет міністрів України призначив Кирила Хом‘якова головою Державного агентства інфраструктурних проєктів України та Олександра Погорілого - головою Державної служби з безпеки на транспорті.

Як повідомлялося, нещодавно в інтернеті було опубліковано переписку нібито заступниці міністра інфраструктури Олександри Клітіної з пранкером “Джокером”. У переписці Клітіна, серед іншого, звинуватила міністра інфраструктури Владислава Криклія в корупції, здобула свою посаду.

Своє чергою Криклій заявив, що ініціюватиме звільнення Клітіної, підкресливши, що якщо у неї є реальні факти зловживань чи корупції серед членів команди, вона має повідомити їх для розслідування компетентним органам.