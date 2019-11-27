На Кабміні планують розглянути законопроєкт про реєстрацію народження і смерті в ОРДЛО

Кабмін на засіданні у середу, 27 листопада, розгляне законопроєкт про реєстрацію народження і смерті в ОРДЛО.

Проєкт закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження адміністративної процедури державної реєстрації фактів народження або смерті, які відбулися на тимчасово окупованих територіях України” є у порядку денному засідання, повідомляє Урядовий портал.

Також уряд планує розглянути проєкти законів “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі” та “Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між урядом України та урядом Федеративної Республіки Німеччина про створення місцевих бюро Німецького товариства міжнародного співробітництва ҐмбГ (GIZ GmbН) та Кредитної установи для відбудови (КfW)ˮ та проєкт відповідного розпорядження Кабінету міністрів України.

У порядку денному Кабміну також є розгляд постанов про розподіл коштів з державного бюджету для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі, на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020ˮ та про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2019 році на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України.

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Також на засіданні уряду будуть погоджені “Деякі питання реалізації державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 2020 рік” та “Деякі питання забезпечення функціонування ефективної системи закупівель лікарських засобів, медичних виробів, допоміжних засобів та інших товарів медичного призначення”.

Міністри мають намір запровадити також облік трудової діяльності працівника, фізичної особи-підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі.