"Євросолідарність" вимагає створити ТСК через втручання Банкової в роботу правоохоронців

Укрінформ
Депутатська фракція партії "Євросолідарність" розіслала керівникам усіх фракцій листи із закликом надати свої кандидатури до ТСК щодо розслідування фактів втручання Офісу Президента в роботу правоохоронних органів.

Про це заявив співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов під час брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

""Європейська солідарність" вимагає створення у Верховній Раді України Тимчасової слідчої комісії із розслідування фактів незаконного втручання Офісу Президента в роботу правоохоронних органів. Відповідні листи (із закликом надати свої кандидатури до ТСК - ред) сьогодні були офіційно розіслані керівництву всіх парламентських фракцій, груп, а також позафракційним народним депутатам", - сказав Герасимов.

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Водночас на запитання кореспондента Укрінформу, він уточнив, що "Європейська солідарність" планує зареєструвати відповідний проєкт постанови щодо створення цієї ТСК наприкінці цього тижня чи на початку наступного і вимагати її ухвалення у сесійній залі парламенту.

Як повідомлялося, в Telegram-каналі "Трубу прорвало" було оприлюднено записи з розмовами директора Державного бюро розслідувань Романа Труби в його кабінеті, які свідчать, що всі резонансні справи в Україні контролюються керівником Офісу Президента.

Пізніше сам Труба назвав фейком оприлюднені аудіозаписи з його кабінету.

22 листопада партія “Європейська Солідарність” заявила про вимогу створити у Верховній Раді Тимчасову слідчу комісії із розслідування фактів "незаконного втручання Офісу Президента в роботу правоохоронних органів".

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