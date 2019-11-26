Новий посол Канади почала дипмісію в Україні

Новопризначений посол Канади в Україні Лариса Галадза вручила копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Василю Боднару.

Про це повідомило у Twitter Міністерство закордонних справ України.

"Сьогодні новопризначений посол Канади Лариса Галадза вручила копії її вірчих грамот Василю Боднару в МЗС", - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, Галадза змінила на посаді посла Канади в Україні Романа Ващука, який завершив свою п'ятирічну каденцію. До цього вона обіймала посаду генерального директора Департаменту стабілізаційних та миротворчих операцій МЗС Канади, куди прийшла з Міністерства імміграції, громадянства та біженців Канади.