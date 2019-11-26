Зеленський сподівається на додаткову підтримку від Естонії в Радбезі ООН

Зеленський сподівається на додаткову підтримку від Естонії в Радбезі ООН

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський сподівається, що обрання Естонії до складу непостійних членів Ради Безпеки ООН сприятиме зусиллям України у відновленні суверенітету та територіальної цілісності.

Про це він заявив на спільній з Президентом Естонії Керсті Кальюлайд зустрічі зі ЗМІ, повідомляє пресслужба глави держави.

«Впевнений, що зусилля України щодо відновлення суверенітету отримають додаткову цінну підтримку з боку Естонії», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що зустрічається з Кальюлайд учетверте у цьому році, і це свідчить про високу динаміку українсько-естонських відносин.

«Наші країни об’єднують спільні цінності, спільні позиції та спільні виклики з ключових питань європейського та міжнародного порядку денного. Я дуже ціную вашу особисту увагу до України, чітку позицію щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України», – зазначив Зеленський.

Він ще раз подякував естонській стороні за рішення про невизнання російських паспортів, які незаконно видаються громадянам України на тимчасово окупованому Донбасі.

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Президент Естонії Керсті Кальюлайд зі свого боку підтвердила, що країна продовжує підтримувати територіальну цілісність України, та нагадала, що під час візиту в Україну також відвідувала Донбас.

Вона також підтвердила підтримку українських амбіцій щодо НАТО і ЄС.

«Це займе час, але обидві міжнародні організації повинні залишатися відкритими для України», – впевнена Президент Естонії.

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