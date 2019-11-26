Зеленський сподівається на додаткову підтримку від Естонії в Радбезі ООН

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що обрання Естонії до складу непостійних членів Ради Безпеки ООН сприятиме зусиллям України у відновленні суверенітету та територіальної цілісності.

Про це він заявив на спільній з Президентом Естонії Керсті Кальюлайд зустрічі зі ЗМІ, повідомляє пресслужба глави держави.

«Впевнений, що зусилля України щодо відновлення суверенітету отримають додаткову цінну підтримку з боку Естонії», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що зустрічається з Кальюлайд учетверте у цьому році, і це свідчить про високу динаміку українсько-естонських відносин.

«Наші країни об’єднують спільні цінності, спільні позиції та спільні виклики з ключових питань європейського та міжнародного порядку денного. Я дуже ціную вашу особисту увагу до України, чітку позицію щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України», – зазначив Зеленський.

Він ще раз подякував естонській стороні за рішення про невизнання російських паспортів, які незаконно видаються громадянам України на тимчасово окупованому Донбасі.

Президент Естонії Керсті Кальюлайд зі свого боку підтвердила, що країна продовжує підтримувати територіальну цілісність України, та нагадала, що під час візиту в Україну також відвідувала Донбас.

Вона також підтвердила підтримку українських амбіцій щодо НАТО і ЄС.

«Це займе час, але обидві міжнародні організації повинні залишатися відкритими для України», – впевнена Президент Естонії.