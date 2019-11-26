Геращенко назвала передумови для амністії на Донбасі

Геращенко назвала передумови для амністії на Донбасі

Укрінформ
Співголова депутатської фракції політичної партії “Європейська солідарність” Ірина Геращенко вважає, що визнання провини, роззброєння, виплата репарацій і компенсацій жертвам мають бути визначені передумовами амністії при розробці відповідного законопроєкту.

Про це політик повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“Такі важкі і чутливі закони (про амністію — ред.) апріорі не можна приймати без політичної та суспільної дискусії, в турборежимі. Натомість жодного обговорення поки що не відбувається навіть у Верховній Раді. Мене бентежить, що в риториці влади на перше місце виходить слово “прощення” — начебто це Україна напала на Україну. Мені ближче в контексті перехідного правосуддя й соціального діалогу досягнення справедливості і відповідальності. Перехідне правосуддя зав’язане на виборах і роззброєнні. Демілітаризація і роззброєння мають бути передумовами амністії. Як і чітке визначення, хто і за які злочини може потрапити під амністію, хто ж — ні і нестиме кримінальну відповідальність. Ми повинні створити єдиний реєстр жертв війни. Передумовою амністії має бути визнання провини, роззброєння, виплата репарацій і компенсацій жертвам, у тому числі з боку “розкаявшихся”, — пояснила Геращенко.

Водночас особливої уваги, за її словами, потребує проблема сексуального насильства в зоні війни.

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“Я — за посилення відповідальності за такі злочини”, — наголосила депутат.

При цьому вона зауважила, що держава і відповідні слідчі органи повинні більш чітко координувати дії з розслідування злочинів, фіксації фактажу та збору доказової бази, бо “саме сильна і достовірна доказова база є ключовим фактором судових рішень в Україні і підготовки консолідованого позову до міжнародних судів”.

Окрім того, Геращенко висловила й свої “чіткі передчуття” щодо зустрічі в "нормандському форматі", запланованої на 9 грудня в Парижі. Так Геращенко припускає, що ключовими під час саміту будуть “не теми безпеки чи заручники, а що Україну будуть примушувати до політичного блоку в московській редакції, до закону про амністію та безтерміновий особливий статус”.

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