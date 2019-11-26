Геращенко назвала передумови для амністії на Донбасі

Співголова депутатської фракції політичної партії “Європейська солідарність” Ірина Геращенко вважає, що визнання провини, роззброєння, виплата репарацій і компенсацій жертвам мають бути визначені передумовами амністії при розробці відповідного законопроєкту.

Про це політик повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“Такі важкі і чутливі закони (про амністію — ред.) апріорі не можна приймати без політичної та суспільної дискусії, в турборежимі. Натомість жодного обговорення поки що не відбувається навіть у Верховній Раді. Мене бентежить, що в риториці влади на перше місце виходить слово “прощення” — начебто це Україна напала на Україну. Мені ближче в контексті перехідного правосуддя й соціального діалогу досягнення справедливості і відповідальності. Перехідне правосуддя зав’язане на виборах і роззброєнні. Демілітаризація і роззброєння мають бути передумовами амністії. Як і чітке визначення, хто і за які злочини може потрапити під амністію, хто ж — ні і нестиме кримінальну відповідальність. Ми повинні створити єдиний реєстр жертв війни. Передумовою амністії має бути визнання провини, роззброєння, виплата репарацій і компенсацій жертвам, у тому числі з боку “розкаявшихся”, — пояснила Геращенко.

Водночас особливої уваги, за її словами, потребує проблема сексуального насильства в зоні війни.

“Я — за посилення відповідальності за такі злочини”, — наголосила депутат.

При цьому вона зауважила, що держава і відповідні слідчі органи повинні більш чітко координувати дії з розслідування злочинів, фіксації фактажу та збору доказової бази, бо “саме сильна і достовірна доказова база є ключовим фактором судових рішень в Україні і підготовки консолідованого позову до міжнародних судів”.

Окрім того, Геращенко висловила й свої “чіткі передчуття” щодо зустрічі в "нормандському форматі", запланованої на 9 грудня в Парижі. Так Геращенко припускає, що ключовими під час саміту будуть “не теми безпеки чи заручники, а що Україну будуть примушувати до політичного блоку в московській редакції, до закону про амністію та безтерміновий особливий статус”.