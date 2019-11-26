Документи для жителів ОРДЛО: Разумков сказав, коли Рада візьметься за законопроєкти
Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 26 листопада під час відкриття міжнародної конференції "Забезпечення прав дитини в умовах збройного конфлікту" до 30-річчя Конвенції ООН про права дитини, що відбувається за участю дітей, які стали безпосередніми свідками збройного конфлікту в Україні, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“На сьогодні досить злагоджено працює парламент, є кілька комітетів, які безпосередньо займаються цими питаннями (деокупації та реінтеграції окупованих територій і допомоги місцевим жителям — ред.). Зараз будуть напрацьовуватися законопроєкти, які, сподіваюсь, ми будемо найближчим часом ухвалювати. І питання щодо врегулювання видачі паспортів і документів є, і я сподіваюсь, що вже після Нового року ми будемо ухвалювати конкретні законопроєкти, які дозволять зменшити цю проблему”, — зазначив Разумков.
Водночас спікер підкреслив, що спроби російської влади поширити спрощений порядок прийняття громадянства РФ на українських громадян, які є жителями Донецької і Луганської областей, “є практикою на сьогодні”, а тому представники влади на різних її щаблях “повинні реагувати на це більш ніж жорстко, тому що це недопустимо”.