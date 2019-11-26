Документи для жителів ОРДЛО: Разумков сказав, коли Рада візьметься за законопроєкти

Верховна Рада планує після Нового року розгляд та ухвалення законопроєктів щодо врегулювання видачі документів жителям тимчасово окупованих територій України.

Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 26 листопада під час відкриття міжнародної конференції "Забезпечення прав дитини в умовах збройного конфлікту" до 30-річчя Конвенції ООН про права дитини, що відбувається за участю дітей, які стали безпосередніми свідками збройного конфлікту в Україні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На сьогодні досить злагоджено працює парламент, є кілька комітетів, які безпосередньо займаються цими питаннями (деокупації та реінтеграції окупованих територій і допомоги місцевим жителям — ред.). Зараз будуть напрацьовуватися законопроєкти, які, сподіваюсь, ми будемо найближчим часом ухвалювати. І питання щодо врегулювання видачі паспортів і документів є, і я сподіваюсь, що вже після Нового року ми будемо ухвалювати конкретні законопроєкти, які дозволять зменшити цю проблему”, — зазначив Разумков.

Водночас спікер підкреслив, що спроби російської влади поширити спрощений порядок прийняття громадянства РФ на українських громадян, які є жителями Донецької і Луганської областей, “є практикою на сьогодні”, а тому представники влади на різних її щаблях “повинні реагувати на це більш ніж жорстко, тому що це недопустимо”.