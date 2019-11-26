Порошенко зустрівся з віцепрем'єром Канади

П'ятий Президент України Петро Порошенко провів зустріч із новопризначеним віцепрем'єр-міністром Канади, де він зараз перебуває, Христею Фріланд.

Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Щасливий зустрітися в найбільш українській провінції Канади — Альберті — з найбільшим другом нашої країни Христею Фріланд. Дуже тепла розмова", - написав Порошенко.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Христю Фріланд, ексміністра закордонних справ Канади, було призначено віцепрем’єр-міністром і міністром міжурядових відносин Канади. У середу, 21 листопада, Христя Фріланд стала десятим віцепрем’єр-міністром Канади і першим – українського походження.