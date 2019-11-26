Зеленський сьогодні з офіційним візитом відвідає Естонію

У вівторок, 26 листопада, президент України Володимир Зеленський відвідає з одноденним офіційним візитом Естонську Республіку.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на Канцелярію Президента Естонії.

Почнеться візит о 10:35 з офіційної зустрічі в Президентському палаці (історичний парк Кадріорг). Володимира Зеленського зустріне Президент Естонії Керсті Кальюлайд. Після цього відбудеться зустріч двох делегацій, а також спільна пресконференція президентів Естонії та України (о 12:00). Під час візиту також заплановані зустрічі Зеленського зі Спікером Рійґікоґу (естонського парламенту) Хенном Пиллуаасом і Прем’єр-міністром Естонії Юрі Ратасом.

Перебуваючи в Таллінні Президент Зеленський візьме участь у церемонії покладання квітів до Пам'ятника свободи на площі Вабадузе (Свободи). Після того там же планується спілкування з місцевою українською діаспорою.

Читайте також: Офіс Президента оприлюднив програму візитів Зеленського в Естонію та Литву

Українська делегація разом естонським Президентом та командувачем Силами оборони Естонії Мартином Геремом відвідають мобільний військовий польовий шпиталь, розроблений у співпраці оборонної промисловості та Сил оборони Естонії.

Оскільки Естонія є одним з європейських лідерів в електронних технологіях значна частина візиту буде присвячена цій тематиці. Зокрема Зеленський відвідає Центр e-Estonia. Також запланована участь президентів і делегацій Естонії та України в Digital Society Sandbox. Цей форум об'єднує зацікавлених сторін цифрового суспільства з Естонії та України, під час зустрічі міністри з цифрових питань обох країн підпишуть меморандум про співпрацю, який налагодить реальну спільну роботу.

Закінчиться візит святковою вечерею, яку на честь гостей влаштовують президент Керсті Кальюлайд з її чоловіком Георгом-Рене Максимовськи.

Під час візиту до Таллінна президента України супроводжуватиме його дружина Олена. У складі української делегації очікуються віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, міністр оборони Андрій Загороднюк, міністр інфраструктури Владислав Криклій і міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.