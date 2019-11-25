Зеленський — про "нормандську зустріч": Готові, але треба ще трішечки попрацювати

Президент Володимир Зеленський запевнив, що загалом українська сторона готова до участі у зустрічі в нормандському форматі, запланованої на 9 грудня в Парижі.

Про це він заявив у відеозверненні на Facebook.

"Отримали дату нормандської зустрічі, підтверджену чотирма країнами — Україною, Німеччиною, Францією, Росією. Дотиснули, молодці. Це дуже важливо розблокувати цю можливість говорити про повернення наших територій і наших людей, відновлення нашого українського суверенітету і територіальної цілісності. Зустріч була підтверджена минулого тижня, 9 грудня вона відбудеться. Почнемо готуватися до цієї зустрічі. Чесно кажучи, готові, але треба ще трішечки попрацювати. На жаль, втрачаємо наших героїв... і тому, чим швидше ми зможемо поговорити про припинення вогню, тим менше постраждає наших людей", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої нормандської четвірки) запланований на 9 грудня в Парижі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір на цій зустрічі порушити питання про конкретні терміни деокупації Донбасу, повернення заручників, вирішення безпекової ситуації та місцеві вибори.

Також Зеленський обіцяв, що новий закон про особливий статус Донбасу буде розроблено у "співробітництві та публічному обговоренні з усім українським суспільством".