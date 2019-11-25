Зеленський обіцяє закон про референдуми найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський прогнозує, що Верховна Рада найближчим часом зможе ухвалити пакет законопроєктів про народовладдя, які стосуються, зокрема, й процедури проведення референдумів.

Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні на Facebook.

"Прийняли законопроєкт у першому читанні про ринок землі... І, як ми і обіцяли, перед другим читанням ми внесемо зміни до законопроєкту, що стосуються продажу землі іноземцям — фізичним особам та іноземних компаніям, про те, що можливість придбати українську землю в іноземців буде тільки після рішення референдуму. А референдум — це теж дуже важлива річ, це теж іще одна наша обіцянка нашому народові: ми говорили, що найважливіші питання ми будемо обговорювати із суспільством і приймати ці рішення на референдумі. Тому пакет законопроєктів про народовладдя (це і є референдуми) ми обов'язково приймемо найближчим часом", — зазначив Зеленський.

Також він уточнив, що перед другим читанням законопроєкту про ринок землі буде запропоновано зменшити ліміт на володіння землею.

"І обов'язково наступного року ми плануємо, і це вже затверджено в новому бюджеті, виділити 4 млрд на підтримку маленьких фермерів, щоб наші маленькі фермери ставали великими", — додав політик.

Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів.

Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.

Очікується, що особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов'язком відчужити ділянку протягом року.

У серпні 2019 року набуло чинності рішення ЄСПЛ, згідно з яким мораторій на обіг земель сільськогосподарського призначення в Україні порушує права українських громадян у частині вимог Європейської конвенції з прав людини.

Окрім того, 18 листопада Голова ВР Дмитро Разумков повідомив, що перші законопроєкти з пакету ініціатив про народовладдя, зокрема й референдуми, можуть бути внесені до Верховної Ради та розглядатися в парламенті найближчим часом.