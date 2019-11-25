Зеленський обіцяє закон про референдуми найближчим часом

Зеленський обіцяє закон про референдуми найближчим часом

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський прогнозує, що Верховна Рада найближчим часом зможе ухвалити пакет законопроєктів про народовладдя, які стосуються, зокрема, й процедури проведення референдумів.

Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні на Facebook.

"Прийняли законопроєкт у першому читанні про ринок землі... І, як ми і обіцяли, перед другим читанням ми внесемо зміни до законопроєкту, що стосуються продажу землі іноземцям — фізичним особам та іноземних компаніям, про те, що можливість придбати українську землю в іноземців буде тільки після рішення референдуму. А референдум — це теж дуже важлива річ, це теж іще одна наша обіцянка нашому народові: ми говорили, що найважливіші питання ми будемо обговорювати із суспільством і приймати ці рішення на референдумі. Тому пакет законопроєктів про народовладдя (це і є референдуми) ми обов'язково приймемо найближчим часом", — зазначив Зеленський.

Також він уточнив, що перед другим читанням законопроєкту про ринок землі буде запропоновано зменшити ліміт на володіння землею.

"І обов'язково наступного року ми плануємо, і це вже затверджено в новому бюджеті, виділити 4 млрд на підтримку маленьких фермерів, щоб наші маленькі фермери ставали великими", — додав політик.

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Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів.

Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.

Очікується, що особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов'язком відчужити ділянку протягом року.

У серпні 2019 року набуло чинності рішення ЄСПЛ, згідно з яким мораторій на обіг земель сільськогосподарського призначення в Україні порушує права українських громадян у частині вимог Європейської конвенції з прав людини.

Окрім того, 18 листопада Голова ВР Дмитро Разумков повідомив, що перші законопроєкти з пакету ініціатив про народовладдя, зокрема й референдуми, можуть бути внесені до Верховної Ради та розглядатися в парламенті найближчим часом.

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