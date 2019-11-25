Арахамія анонсував після продажу "Vodafone Україна" ще три угоди на $1,4 мільярда

Голова депутатської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія після продажу «Vodafone Україна» анонсував ще три угоди загальною вартістю 1,4 млрд дол. США.

Про це він повідомив у Facebook.

«У пайплайні ще три угоди загальною вартістю 1,4 млрд (дол. США, - ред.). Не впевнений, що встигнемо закрити цього року, але не переключайтесь», - зазначив Арахамія.

При цьому він також наголосив, що після продажу "Vodafone Україна" він стане єдиним мобільним оператором в Україні без російського капіталу.

«Перша угода за 90 днів - 734 млн доларів і мінус один російський оператор зв'язку в країні. Тепер можна користуватися Vodafone», - написав депутат.

Як повідомляв Укрінформ, російська компанія ПАТ МТС, яка володіла в Україні мобільним оператором Vodafone Україна, оголосила про підписання угоди з компанією ТOВ Telco Solutions and Investments (дочірня компанія азербайджанської телекомунікаційної компанії ТОВ Bakcell, що входить до міжнародної групи компаній NEQSOL Holding, - ред.) про продаж свого телекомунікаційного бізнесу в Україні.