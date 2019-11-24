Помічник Зеленського заявляє, що проти нього зросте кількість інформатак

Помічник Президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак прогнозує, що найближчим часом проти нього збільшиться кількість інформаційних атак через те, що він докладає зусилля для закінчення війни.

Про це Єрмак написав у Facebook.

“В Україні є ряд політиків, яким невигідно, щоб закінчувалась війна. Їм невигідно, тому що вони збагачуються на ній - як матеріально, так і політично, нарощуючи рейтинг. Тому я не дивуюсь інформаційним атакам на мене, це логічний крок з їхнього боку. Запам‘ятайте цей пост, як-то кажуть: найближчим часом кількість інформаційних атак проти мене сильно збільшиться”, - наголосив Єрмак.

За його словами, причиною цього є те, що в складі команди Зеленського він сьогодні “докладає багато зусиль для того, щоб війна була закінчена, а територіальна цілісність і суверенітет України — відновлені”.

Зокрема, Єрмак прокоментував озвучені до нього питання в ефірі телеканалу “Прямий”. Він зазначив, що твердження , що "у 2018 році Андрій Борисович Єрмак де-факто став бізнес-партнером людей, тісно пов’язаних із Аркадієм Ротенбергом”, є маніпулятивним і таким, що не відповідає дійсності.

Крім того, ТОВ "Інтерпромфінанс-безпека" було зареєстроване в 2001 році, проте жодної господарської діяльності воно не вело. Це, за словами помічника Президента, можна підтвердити документально з 2011 року через відповідні офіційні державні реєстри.

“Тобто, ще задовго до початку війни, я не мав жодних відносин з ТОВ "Сарич", як не маю і зараз, і не несу жодної відповідальності за діяльність цієї юридичної особи чи її бенефіціарів. Більше того, в мене немає зв‘язку з ними, і через це я весь цей час не мав змоги закрити ТОВ "Інтерпромфінанс-безпека", - написав Єрмак.

Він додав, що саме так прокоментував журналістський запит, однак “чомусь в ефірі його порізали, і подали лише частину”.

Він також прокоментував свою розмову з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором. Андрій Єрмак дав посилання на заяву Тейлора, в якій він вітає Президента Зеленського та його зовнішньополітичну команду за останні здобутки, а також наголошує, що за конфлікт на сході “однозначно відповідає Росія”.

Єрмак зазначив, що його брат Денис з 2014 року їздив в зону АТО і брав участь у бойових діях як доброволець.

“У серпні 2014 року він отримав контузію, і дотепер страждає від тяжких мігреней та переніс важку операцію з відновлення зору. Тому фраза журналістів Прямого каналу про те, що він "лишився неушкоджений" є неправдою”, - написав він.

Водночас помічник Президента наголосив, що двері його кабінету “завжди відкриті для преси”.