Загороднюк: Важливо, що народ та уряд США - з Україною в боротьбі проти Росії

Україна відчуває незмінну підтримку США, незважаючи на ситуацію з розслідуванням щодо імпічменту.

Про це в інтерв’ю канадському телеканалу CTV News розповів міністр оборони України Андрій Загороднюк, передає кореспондент Укрінформу.

“Україна має справу з багатьма людьми з Держдепу, Пентагону тощо - й усі говорять, що цю ситуацію жодним чином не варто розглядати як ознаку зміни політики. Для нас дуже важливо, що американський народ та уряд - з нами у боротьбі проти Росії”, - відповів Загороднюк на запитання про вплив розслідування щодо імпічменту в США на міждержавні відносини.

Читайте також: Загороднюк обговорив із канадським колегою оборонну співпрацю

Міністр наголосив, що підтримка США ґрунтується на спільних з Україною цінностях, які не зазнали змін.

“Ідеться про цінності вільного світу, верховенство права й територіальну цілісність, які залишилися незмінними. Ми спілкуємося із сенаторами, дипломатами, військовими - й усі вони стверджують, що підтримка ґрунтується на цінностях та не може змінитися за короткий час. Загальна політика не зазнала змін, ми абсолютно впевнені щодо цього”, - зауважив Загороднюк.

Водночас він визнав, що Україна воліла б “не бути у світлі софітів цих новин”.

Як повідомляв Укрінформ, у нижній палаті Конгресу США на рівні профільних комітетів проходять публічні слухання у справі розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа. Палата представників має сформулювати звинувачення щодо імпічменту і проголосувати за них. Очікується, що цей процес триватиме до Різдва. Далі справу буде передано на розгляд Сенату.