Загороднюк обговорив із канадським колегою оборонну співпрацю

Очільник Міноборони Андрій Загороднюк провів зустріч із міністром національної оборони Канади Харджитом Сінгхом Саджаном.

Про це повідомляє Міноборони.

“Під час зустрічі Андрій Загороднюк поінформував свого канадського колегу про ситуацію на сході України та наголосив на важливості підтримки Канадою євроатлантичних прагнень України”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сторони обговорили стан та перспективи оборонної співпраці між двома державами.

Загороднюк подякував колезі за всебічну допомогу ЗСУ з боку оборонного відомства Канади, зокрема за підготовку канадськими інструкторами українських військовослужбовців, а також за участь стратегічних радників у розробці та втіленні заходів оборонної реформи.

Керівники оборонних відомств України та Канади також ушанували пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

Фото: Міноборони