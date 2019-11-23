Загороднюк зустрівся із держсекретарем ФРН - говорили про "нормандську зустріч"

В рамках Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі відбулася зустріч міністра оборони України Андрія Загороднюка з держсекретарем Федеративної Республіки Німеччина Бенедиктом Зіммером.

Під час зустрічі сторони, зокрема, обговорили безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні, повідомляє офіційний вебсайт МОУ.

"Сторони обговорили безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні та можливі ризики майбутньої зустрічі у "Нормандському форматі". У цьому контексті було наголошено на необхідності мати спільну сильну позицію під час цієї зустрічі", - йдеться у повідомленні.

Німецьким колегам було запропоновано долучитися до вивчення українського досвіду протидії гібридним агресіям та побудові системи lessons learned. Т

акож було приділено увагу потенційному візиту німецької делегації в Україну на початку наступного року.

Фото: МОУ