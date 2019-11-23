Загороднюк зустрівся із держсекретарем ФРН - говорили про "нормандську зустріч"
Укрінформ
В рамках Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі відбулася зустріч міністра оборони України Андрія Загороднюка з держсекретарем Федеративної Республіки Німеччина Бенедиктом Зіммером.
Під час зустрічі сторони, зокрема, обговорили безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні, повідомляє офіційний вебсайт МОУ.
"Сторони обговорили безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні та можливі ризики майбутньої зустрічі у "Нормандському форматі". У цьому контексті було наголошено на необхідності мати спільну сильну позицію під час цієї зустрічі", - йдеться у повідомленні.
Німецьким колегам було запропоновано долучитися до вивчення українського досвіду протидії гібридним агресіям та побудові системи lessons learned. Т
акож було приділено увагу потенційному візиту німецької делегації в Україну на початку наступного року.
Фото: МОУ