Президент взяв участь у заходах до Дня пам’яті жертв голодоморів

Президент Володимир Зеленський з дружиною взяли участь у жалобних заходах на території Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" до Дня пам’яті жертв голодоморів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих від голодоморів також взяли Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадськості, духовенства, іноземні гості.

О 16:00 буде оголошено хвилину мовчання на вшанування пам’яті жертв голодоморів, а також почато загальноукраїнську акцію "Запали свічку". У цей час кожен охочий може долучитися до вшанування загиблих співвітчизників та поставити запалену свічку на підвіконні.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 23 листопада, в Україні відзначається День пам'яті жертв голодоморів.У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років - геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

Терор голодом, що діяв в Україні протягом 22 місяців, - це свідома і цілеспрямована політика сталінського уряду, стратегія і тактика якої виконувалася починаючи з 1928 року. Ця карально-репресивна акція була спрямована на упокорення українського селянства, знищення самостійних селянських господарств - соціально-економічних підвалин української нації. У пікові місяці Голодомору щохвилини в Україні помирало 24 людини. За короткий проміжок часу Москва вбила більше трьох мільйонів українців.

У листопаді 2006 року Верховна Рада визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Зі 195 країн світу актом геноциду Голодомор 1932-1933 років в Україні на міждержавному рівні, крім України, визнають 15 держав-членів ООН і держава Ватикан.