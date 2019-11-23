Президент з дружиною вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років

Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Президентське подружжя поклало пам’ятні колоски скорботи до знаку жертвам Голодомору, що на Михайлівській площі у Києві", - йдеться в повідомленні.

Володимир та Олена Зеленські також вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 23 листопада, в Україні відзначається День пам'яті жертв голодоморів.

День пам'яті жертв голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада на підставі президентських указів 1998 та 2007 років.

У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років - геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.