У Місії США при ОБСЄ сподіваються на конструктивну позицію Москви під час "нормандської зустрічі"

Сполучені Штати сподіваються, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня відбудеться, і що Москва готова до конструктивної участі у цій давно назрілій зустрічі.

Про це заявив заступник глави місії США при ОБСЄ Гаррі Кеміан під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"На тлі російської агресії, що триває на сході України, адміністрація Президента Зеленського продемонструвала готовність до остаточного врегулювання конфлікту. І протягом певного часу ми закликали Росію зробити те ж саме. Ми сподіваємося, що повідомлення в пресі про те, що Росія нарешті зобов’язалася щодо проведення зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня, є достовірними, і що Москва готова до конструктивної участі в цій давно назрілій зустрічі", - заявив він.

Американський дипломат також звернув увагу на повернення Росією трьох кораблів ВМС України, які були незаконно захоплені разом з 24 членами екіпажу 25 листопада 2018 року. При цьому він наголосив, що такого інциденту ніколи не повинно бути в майбутньому: "Росія ніколи не повинна перешкоджати доступу до торговельних портів України".